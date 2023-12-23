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Синоптики рассказали об изменениях погоды в Одессе на выходных

23 декабря 2023 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 декабря.
Люди гуляют на берегу моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 23 декабря, в Одессе ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы северо-западного ветра до 12 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснением.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 6-12 м/с.
  • Температура ночью — +2...+3 °С, днем — +1...+4 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 7-14 м/с. Температура ночью +1...+5 °С, днем +5...+8 °С.
  • На дорогах области видимость до километра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В эти выходные, 23-24 декабря, в Украине ожидается небольшое похолодание. В преддверии Рождества будет преобладать влажная погода. К тому же, возможны порывы ветра.

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