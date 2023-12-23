Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 декабря.

Синоптики рассказали об изменениях погоды в Одессе на выходных
23 декабря 2023 06:55
Люди гуляют на берегу моря. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 23 декабря, в Одессе ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы северо-западного ветра до 12 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснением.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 6-12 м/с.
- Температура ночью — +2...+3 °С, днем — +1...+4 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 7-14 м/с. Температура ночью +1...+5 °С, днем +5...+8 °С.
- На дорогах области видимость до километра.
Погода в Украине
В эти выходные, 23-24 декабря, в Украине ожидается небольшое похолодание. В преддверии Рождества будет преобладать влажная погода. К тому же, возможны порывы ветра.
Читайте Новини.LIVE!