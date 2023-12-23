Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 грудня

Синоптики розповіли про зміни погоди в Одесі на вихідних
23 грудня 2023 06:55
Люди гуляють на березі моря. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 23 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, місцями з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви північно-західного вітру до 12 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненням.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 6-12 м/с.
- Температура вночі — +2...+3 °С, вдень — +1...+4 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 7-14 м/с. Температура вночі +1...+5 °С, вдень — +5...+8 °С.
- На автошляхах області видимість до кілометра.
Погода в Україні
На цих вихідних, 23-24 грудня, в Україні очікується невелике похолодання. Напередодні Різдва переважатиме волога погода. До того ж можливі пориви вітру.
Читайте Новини.LIVE!