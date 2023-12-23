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Синоптики розповіли про зміни погоди в Одесі на вихідних

23 грудня 2023 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 грудня
Люди гуляють на березі моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 23 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, місцями з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви північно-західного вітру до 12 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненням.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 6-12 м/с.
  • Температура вночі — +2...+3 °С, вдень — +1...+4 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Переважно хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 7-14 м/с. Температура вночі +1...+5 °С, вдень — +5...+8 °С.
  • На автошляхах області видимість до кілометра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

На цих вихідних, 23-24 грудня, в Україні очікується невелике похолодання. Напередодні Різдва переважатиме волога погода. До того ж можливі пориви вітру.

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