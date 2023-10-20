Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 октября.

Синоптики рассказали об изменениях погоды в Одессе сегодня
20 октября 2023 06:40
Женщина гуляет с ребенком в коляске. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 20 октября, в Одессе ожидается облачная погода. Однако синоптики сообщают о невероятно теплом и комфортном дне, столбики термометра поднимутся до +21, а самый низкий показатель будет достигать +16 осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Облачная погода.
- Ветер южный, 4-12 м/с.
- Температура ночью +16...+18°С, днем +18...+21°С.
- Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
- Влажность — 86%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Ветер юго-западный, 5-13 м/с.
- Температура ночью +5...+12°С, днем +17...+20°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
20 октября в Украину придет атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются сильные осенние дожди.
По словам Диденко, только южная часть будет оставаться без осадков. Там будет теплая погода с солнечными прояснениями.
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