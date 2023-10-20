Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 октября.

Женщина гуляет с ребенком в коляске. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 октября, в Одессе ожидается облачная погода. Однако синоптики сообщают о невероятно теплом и комфортном дне, столбики термометра поднимутся до +21, а самый низкий показатель будет достигать +16 осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Облачная погода.

Ветер южный, 4-12 м/с.

Температура ночью +16...+18°С, днем +18...+21°С.

Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.

Влажность — 86%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Ветер юго-западный, 5-13 м/с.

Температура ночью +5...+12°С, днем +17...+20°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

20 октября в Украину придет атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются сильные осенние дожди.

По словам Диденко, только южная часть будет оставаться без осадков. Там будет теплая погода с солнечными прояснениями.