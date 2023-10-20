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Синоптики розповіли про зміни погоди в Одесі сьогодні

20 жовтня 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 жовтня
Жінка гуляє з дитиною у візочку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 20 жовтня, в Одесі цілий день очікується хмарна погода. Проте синоптики повідомляють про неймовірно теплий та комфортний день, стовпчики термометра піднімуться до +21, а найнижчий показник сягатиме +16 Опадів не передбачається.

 Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Хмарна погода.
  • Вітер південний, 4-12 м/с.
  • Температура вночі +16...+18 °С, вдень +18...+21 °С.
  • Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.
  • Вологість — 86%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вітер південно-західний, 5-13 м/с.
  • Температура вночі +5...+12 °С, вдень +17...+20 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

20-го жовтня, в Україну завітає атмосферний фронт. У більшості областей очікуються потужні осінні дощі.

За словами Діденко, лише південна частина залишатиметься без опадів. Там буде тепла погода із сонячними проясненнями.

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