Сирень и гвоздики: одесситы сегодня пришли на Аллею Славы

Одесситы пришли возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу. Фото: Новини.LIVE

На Аллее Славы в Одессе сегодня, 9 мая, снова людно. Горожане несут к мемориалу сирень, гвоздики и цветы, вспоминая своих родных, погибших или прошедших Вторую мировую войну. Для многих одесситов этот день до сих пор остается семейной памятью о потерях и пережитом их семьями.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Возложенные на плиты цветы. Фото: Новини.LIVE

Одесситы вспоминают родных

Для многих горожан эта дата остается прежде всего личной историей семьи. Кто-то приходит к мемориалу каждый год, а кто-то пытается найти фамилию своего родственника среди имен погибших. Один из одесситов рассказывает, что его дед погиб еще в августе 1941 года во время обороны Одессы. Семья до сих пор не знает места его захоронения.

"Он оборонял Одессу и где-то лежит в земле под Дальником. Могилы мы его не знаем. И сколько себя помню, 9 мая я прихожу возложить цветы всем погибшим и, в частности, своему деду", — говорит мужчина.

Цветочные букеты у подножия мемориала. Фото: Новини.LIVE

Для многих людей захоронение родных так и осталось неизвестным. Одесситка Галина признается, что ей до сих пор трудно говорить о потерях в собственной семье. Говорит, что ее близкие погибли в разных городах.

"Дедушка воевал и погиб в сорок четвертом году. Многие родственники погибли в Киеве, Харькове, Москве. Это больно. Я даже не могу об этом говорить", — сказала женщина.

Часть людей пришла на Аллею Славы целыми семьями. Некоторые пытаются найти фамилии своих родных на мемориальных плитах. Одесситка Татьяна рассказала, что вместе с подругой искала фамилию погибшего родственника — Кудрявцева. Для нее важно, чтобы молодежь помнила о трагедии войны.

"Надо и детей учить, потому что это наша история. Без истории нет будущего", — убеждена женщина.

На Аллее Славы в этот день были и те, кто помнит послевоенную Одессу и ветеранов, которые каждый год приходили к мемориалу. Одесситка Татьяна Жукова рассказывает, что ее отец прошел всю войну, а мать пережила оккупацию.

"Отец воевал с первого до сорок шестого года, в Австрии закончил войну. Это святое для меня навсегда", — говорит женщина.

Цветы возложены на памятную доску в парке Шевченко в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Что известно о 9 мая в Украине

После изменения официальных дат в Украине 8 мая стало Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая - Днем Европы. В то же время для части одесситов этот день до сих пор остается днем памяти о собственных родных, которые пережили или не вернулись с войны.

Горожане пришли почтить память погибших во Второй мировой войне и вспомнить своих родных, которые прошли фронт, оккупацию и потери. Для многих это не просто дата в календаре, а часть семейной истории.

Также журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, когда они вспоминают родных, погибших во Второй мировой. Ведь в 2023 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Так, Украина присоединилась к большинству стран Европы, где именно в этот день чествуют жертв войны.