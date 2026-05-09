Бузок і гвоздики: одесити сьогодні прийшли на Алею Слави

Одесити прийшли покласти квіти до пам'ятника Невідомому матросові.

На Алеї Слави в Одесі сьогодні, 9 травня, знову людно. Містяни несуть до меморіалу бузок, гвоздики та квіти, згадуючи своїх рідних, які загинули або пройшли Другу світову війну. Для багатьох одеситів цей день досі залишається родинною пам’яттю про втрати та пережите їхніми сім’ями.

Покладені на плити квіти.

Одесити згадують рідних

Для багатьох містян ця дата залишається насамперед особистою історією родини. Хтось приходить до меморіалу щороку, а хтось намагається знайти прізвище свого родича серед імен загиблих. Один із одеситів розповідає, що його дід загинув ще у серпні 1941 року під час оборони Одеси. Родина досі не знає місця його поховання.

"Він обороняв Одесу і десь лежить у землі під Дальником. Могили ми його не знаємо. І скільки себе пам’ятаю, 9 травня я приходжу покласти квіти всім загиблим і, зокрема, своєму дідові", — каже чоловік.

Квіткові букети у підніжжя меморіалу.

Для багатьох людей поховання рідних так і залишилося невідомим. Одеситка Галина зізнається, що їй досі важко говорити про втрати у власній родині. Каже, що її близькі загинули у різних містах.

"Дідусь воював і загинув у сорок четвертому році. Багато родичів загинули в Києві, Харкові, Москві. Це боляче. Я навіть не можу про це говорити", — сказала жінка.

Частина людей прийшла на Алею Слави цілими сім’ями. Дехто намагається знайти прізвища своїх рідних на меморіальних плитах. Одеситка Тетяна розповіла, що разом із подругою шукала прізвище загиблого родича — Кудрявцева. Для неї важливо, щоб молодь пам’ятала про трагедію війни.

"Треба і дітей навчати, тому що це наша історія. Без історії немає майбутнього", — переконана жінка.

На Алеї Слави цього дня були й ті, хто пам’ятає післявоєнну Одесу та ветеранів, які щороку приходили до меморіалу. Одеситка Тетяна Жукова розповідає, що її батько пройшов усю війну, а мати пережила окупацію.

"Батько воював з першого до сорок шостого року, в Австрії закінчив війну. Це святе для мене назавжди", — каже жінка.

Квіти покладені на пам'ятну дошку у парку Шевченка в Одесі.

Що відомо про 9 травня в Україні

Після зміни офіційних дат в Україні 8 травня стало Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня — Днем Європи. Водночас для частини одеситів цей день досі залишається днем пам’яті про власних рідних, які пережили або не повернулися з війни.

Також журналісти Новини.LIVE спитали одеситів, коли вони згадують рідних, загиблих у Другій світовій. Адже у 2023 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Так, Україна приєдналася до більшості країн Європи, де саме цього дня вшановують жертв війни.