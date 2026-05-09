Головна Одеса На Біржовій площі в Одесі замайорів прапор Європи: фоторепортаж

На Біржовій площі в Одесі замайорів прапор Європи: фоторепортаж

Дата публікації: 9 травня 2026 12:26
На Біржовій площі в Одесі замайорів прапор Європи: фоторепортаж
Підняті прапори біля мерії в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі до Дня Європи урочисто підняли прапор Європейського Союзу. Церемонія відбулася на Біржовій площі за участі представників міської, ветеранів та громадськості.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Прапор Європи біля мерії в Одесі
Піднятий прапор Європи в Одесі. Фото: Новини.LIVE

День Європи в Одесі

Під час церемонії на Біржовій площі лунав військовий оркестр, а учасники заходу говорили про підтримку України з боку Європи та майбутнє країни в ЄС. В Одесі цього дня згадували не лише про європейські цінності, а й про те, як війна змінила місце України у сучасній Європі.

Військовий оркестр в Одесі
Оркестр в Одесі біля мерії. Фото: Новини.LIVE
День Європи в Одесі
Захід в Одесі до Дня Європи. Фото: Новини.LIVE

Ветеран російсько-української війни Анатолій Гордуков переконаний, що сьогодні Україна та Європа фактично потребують одна одну.

"Нам потрібна Європа для того, щоб розвиватися. Європі потрібні ми, щоб захищатися", — сказав він.

Дівчата танцюють біля мерії
День Європи біля мерії в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Дівчана у національному вбранні
Виступ танцювального ансамблю в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Окремо під час заходу виступив почесний громадянин Одеси Рувін Шварцман. Він наголосив, що Україна вже довела світу свою силу та здатність боротися за свободу.

"Україна зараз вже не та, яка просить допомоги. Україна зараз вчить інших держав, як треба воювати і як треба відстоювати свою незалежність", — зазначив він.

За словами Рувіна Шварцмана, повномасштабна війна змінила сприйняття України у світі, а європейські країни дедалі більше усвідомлюють важливість інтеграції України до ЄС.

"Україна — це безпекова складова Європи. Вони це зрозуміли", — наголосив він.

Стяг Європи в Одесі
Військові несуть стяг Європи. Фото: Новини.LIVE

Після підняття прапора учасники заходу подякували європейським країнам за підтримку України та наголосили, що Одеса залишається частиною європейського простору не лише географічно, а й ціннісно.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вчора, 8 травня, відбулося покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу в Одесі. Містяни прийшли вшанувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні та згадати своїх рідних, які пройшли фронт, окупацію й втрати. Для багатьох це не просто дата в календарі, а частина сімейної історії.

Також журналісти Новини.LIVE спитали у одеситів, коли вони згадують рідних, загиблих у Другій світовій. Адже у 2023 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Так, Україна приєдналася до більшості країн Європи, де саме цього дня вшановують жертв війни. Водночас 9 травня стало Днем Європи.

прапор Новини Одеси День Європи
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
