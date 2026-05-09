На Биржевой площади в Одессе взвился флаг Европы: фоторепортаж

В Одессе ко Дню Европы торжественно подняли флаг Европейского Союза. Церемония состоялась на Биржевой площади при участии представителей городской власти, ветеранов и общественности.

День Европы в Одессе

Во время церемонии на Биржевой площади звучал военный оркестр, а участники мероприятия говорили о поддержке Украины со стороны Европы и будущем страны в ЕС. В Одессе в этот день вспоминали не только о европейских ценностях, но и о том, как война изменила место Украины в современной Европе.

Ветеран российско-украинской войны Анатолий Гордуков убежден, что сегодня Украина и Европа фактически нуждаются друг в друге.

"Нам нужна Европа для того, чтобы развиваться. Европе нужны мы, чтобы защищаться", — сказал он.

Отдельно во время мероприятия выступил почетный гражданин Одессы Рувин Шварцман. Он отметил, что Украина уже доказала миру свою силу и способность бороться за свободу.

"Украина сейчас уже не та, которая просит помощи. Украина сейчас учит других государств, как надо воевать и как надо отстаивать свою независимость", — отметил он.

По словам Рувина Шварцмана, полномасштабная война изменила восприятие Украины в мире, а европейские страны все больше осознают важность интеграции Украины в ЕС.

"Украина — это составляющая безопасности Европы. Они это поняли", — подчеркнул он.

После поднятия флага участники мероприятия поблагодарили европейские страны за поддержку Украины и отметили, что Одесса остается частью европейского пространства не только географически, но и ценностно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вчера, 8 мая, состоялось возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу в Одессе. Горожане пришли почтить память погибших во Второй мировой войне и вспомнить своих родных, которые прошли фронт, оккупацию и потери. Для многих это не просто дата в календаре, а часть семейной истории.

Также журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, когда они вспоминают родных, погибших во Второй мировой. Ведь в 2023 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Так, Украина присоединилась к большинству стран Европы, где именно в этот день чествуют жертв войны. В то же время 9 мая стало Днем Европы.