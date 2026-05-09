Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Биржевой площади в Одессе взвился флаг Европы: фоторепортаж

На Биржевой площади в Одессе взвился флаг Европы: фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 12:26
На Биржевой площади в Одессе взвился флаг Европы: фоторепортаж
Поднятые флаги возле мэрии в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе ко Дню Европы торжественно подняли флаг Европейского Союза. Церемония состоялась на Биржевой площади при участии представителей городской власти, ветеранов и общественности.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Прапор Європи біля мерії в Одесі
Поднятый флаг Европы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

День Европы в Одессе

Во время церемонии на Биржевой площади звучал военный оркестр, а участники мероприятия говорили о поддержке Украины со стороны Европы и будущем страны в ЕС. В Одессе в этот день вспоминали не только о европейских ценностях, но и о том, как война изменила место Украины в современной Европе.

Військовий оркестр в Одесі
Оркестр в Одессе возле мэрии. Фото: Новини.LIVE
День Європи в Одесі
Мероприятие в Одессе ко Дню Европы. Фото: Новини.LIVE

Ветеран российско-украинской войны Анатолий Гордуков убежден, что сегодня Украина и Европа фактически нуждаются друг в друге.

"Нам нужна Европа для того, чтобы развиваться. Европе нужны мы, чтобы защищаться", — сказал он.

Читайте также:
Дівчата танцюють біля мерії
День Европы возле мэрии в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Дівчана у національному вбранні
Выступление танцевального ансамбля в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Отдельно во время мероприятия выступил почетный гражданин Одессы Рувин Шварцман. Он отметил, что Украина уже доказала миру свою силу и способность бороться за свободу.

"Украина сейчас уже не та, которая просит помощи. Украина сейчас учит других государств, как надо воевать и как надо отстаивать свою независимость", — отметил он.

По словам Рувина Шварцмана, полномасштабная война изменила восприятие Украины в мире, а европейские страны все больше осознают важность интеграции Украины в ЕС.

"Украина — это составляющая безопасности Европы. Они это поняли", — подчеркнул он.

Стяг Європи в Одесі
Военные несут флаг Европы. Фото: Новини.LIVE

После поднятия флага участники мероприятия поблагодарили европейские страны за поддержку Украины и отметили, что Одесса остается частью европейского пространства не только географически, но и ценностно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вчера, 8 мая, состоялось возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу в Одессе. Горожане пришли почтить память погибших во Второй мировой войне и вспомнить своих родных, которые прошли фронт, оккупацию и потери. Для многих это не просто дата в календаре, а часть семейной истории.

Также журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, когда они вспоминают родных, погибших во Второй мировой. Ведь в 2023 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Так, Украина присоединилась к большинству стран Европы, где именно в этот день чествуют жертв войны. В то же время 9 мая стало Днем Европы.

флаг Новости Одессы День Европы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации