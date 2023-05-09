День Европы в Одессе: флаг ЕС подняли возле мэрии

В Одессе подняли флаг ЕС. Фото: Одесский городской совет

Торжественная церемония поднятия флага Европейского Союза состоялась на Думской площади и возле здания ОВА в Одессе. Это стало частью Дня Европы в Украине, который стал традицией после того, как 8 мая 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о его установлении.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Согласно Указу Президента, День Европы будет праздноваться ежегодно 9 мая вместе с государствами Европейского Союза. На церемонии присутствовали представители местных и областных властей.

На Думской площади развевается три флага. Фото: Одесский городской совет

Флаг ЕС поднимался под звуки военного оркестра. Фото: Одесский городской совет

"Своими действиями враг еще больше сплотил нас с европейскими странами, укрепил уверенность украинцев в европейской принадлежности. Одесса благодарит всех, кто поддерживает нас в борьбе за свободу и свободу. Мы низко склоняем голову перед каждым, кто отдал свою жизнь за Украину", — говорится в сообщении.

Напомним, в День памяти и примирения, который отмечается ежегодно 8 мая, одесситы чествуют память всех, кто противостоял нацизму и отдал свою жизнь в борьбе за мир и свободу. Однако вчерашний День памяти для украинцев стал еще и напоминанием о необходимости борьбы с современными угрозами.

Отметим, 8 и 9 мая 2023 года Национальная полиция Одесской области усилит меры безопасности, чтобы обеспечить порядок во время Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Людей призывают соблюдать требования военного положения и нормы действующего законодательства.