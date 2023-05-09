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День Європи в Одесі: прапор ЄС замайорів біля мерії

9 травня 2023 11:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
День Європи в Одесі: прапор ЄС замайорів біля мерії
В Одесі підняли прапор ЄС. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Урочиста церемонія підняття прапору Європейського Союзу відбулася на Думській площі та біля будівлі ОВА в Одесі. Це стало частиною відзначення Дня Європи в Україні, який став традицією після того, як 8 травня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про його установлення. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Згідно з Указом Президента, День Європи буде святкуватися щороку 9 травня разом із державами Європейського Союзу. На церемонії були присутні представники місцевої та обласної влади. 

На Думській площі замайоріло три прапори. Фото: Одеська міська рада
На Думській площі замайоріло три прапори. Фото: Одеська міська рада
Прапор ЄС підіймали під звуки військового оркестру. Фото: Одеська міська рада
Прапор ЄС підіймали під звуки військового оркестру. Фото: Одеська міська рада

"Своїми діями ворог ще більше згуртував нас із європейськими країнами, зміцнив  впевненість українців в європейській приналежності. Одеса дякує всім, хто підтримує нас у боротьбі за свободу та волю. Ми низько схиляємо голову перед кожним, хто віддав своє життя за Україну", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у День пам'яті та примирення, який відзначається щорічно 8 травня, одесити вшановують пам'ять всіх, хто протистояв нацизму та віддав своє життя у боротьбі за мир та свободу. Однак вчорашній День пам'яті для українців став ще й нагадуванням про необхідність боротьби зі сучасними загрозами.

Зазначимо, 8 та 9 травня 2023 року Національна поліція Одеської області посилить заходи безпеки, щоб забезпечити порядок під час відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Людей закликають дотримуватись вимог воєнного стану і норм чинного законодавства.

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