Ситуация на дорогах: где в Одессе могут быть пробки
Сегодня, 5 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Краснова — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- Французский бульвар — очистка коллектора;
- ул. Черноморского казачества — ремонт дождеприемников;
- ул. Локомотивная — очистка канав, лотков.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
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