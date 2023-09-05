Ситуація на дорогах: де в Одесі можуть бути затори
Сьогодні, 5 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Краснова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- Французький бульвар — очищення колектору;
- вул. Чорноморського козацтва — ремонт дощоприймачів;
- вул. Локомотивна — очищення канав, лотків.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
Станом на сьогодні, 5 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea та Porsche Korea відкликають понад 213 тис. автомобілів. Це трапилося через дефектні компоненти машин.
Сьогодні популярність вживаних авто в Україні пов'язана з їх доступною ціною. Але важливо не отримати разом з дешевою машиною ще й купу серйозних вартісних технічних проблем. Як самостійно перевірити двигун вживаного авто, читайте в матеріалі.