Ситуация на КПП Молдовы и Румынии на утро четверга — сколько будет продолжаться поездка

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 22 февраля на международной трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки в сторону молдавской границы, также движение затруднено на выезде из Одессы, но это несущественно повлияет за общее время путешествия. В то же время, на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка и Маяк. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 6 минут. Наблюдают очереди авто на автомобильном пункте пропуска.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Измаила. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 11 минут.

Дорога из Одессы в Орловку. Фото: скриншот

Напомним, совместная разработка Michelin и General Motors безвоздушных шин для легковых автомобилей и объявление их испытаний в этом году на электромобилях Chevrolet Bolt привлекло внимание автолюбителей к технологии. Впрочем, некоторые конкуренты, в частности Continental, скептически относятся к этой затее.



Также мы писали, что готовые шипованные покрышки стоят дороже обычной зимней резины, поэтому некоторые магазины предусматривают услугу установки шипов уже в разгар холодного сезона. Чтобы понять, нужно ли автовладельцу тратить лишние средства, стоит учесть все преимущества и недостатки таких шин.