Ситуація на КПП Молдови та Румунії на ранок четверга — скільки триватиме поїздка

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 22 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік молдовського кордону, також рух ускладнено на виїзді з Одеси, але це несуттєво вплине за загальний час подорожі. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі природного парку та Маяк. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 6 хвилин. Спостерігають черги авто на автомобільному пункті пропуску.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар та Ізмаїлу. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 11 хвилин.

Дорога з Одеси до Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, спільна розробка Michelin та General Motors безповітряних шин для легкових автомобілів та оголошення про їхнє випробування цього року на електромобілях Chevrolet Bolt привернуло увагу автолюбителів до технології. Втім, деякі конкуренти, зокрема Continental скептично ставляться до цієї ідеї.



Також ми писали, що готові шиповані покришки коштують дорожче за звичайну зимову гуму, тому деякі магазини передбачають послугу встановлення шипів вже у розпал холодного сезону. Щоб зрозуміти, чи потрібно автовласнику витрачати зайві кошти на це, варто зважити усі переваги та недоліки таких шин.