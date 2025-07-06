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Главная Одесса Ситуация на трассе Одесса-Рени — очереди на границе с Молдовой

Ситуация на трассе Одесса-Рени — очереди на границе с Молдовой

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 10:13
Пробки на трассе в Молдову 6 июля — ситуация на КПП
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Утром 6 июля главная трасса на юге Одесской области в направлении Молдовы и Румынии оказалась частично заблокированной из-за больших очередей. Самые большие пробки — вблизи Паланки, где тянучка начинается еще до села Маяки. На других участках южного направления ситуация спокойнее, но водителям советуют планировать поездку заранее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

По направлению к Молдове очереди начинаются уже на въезде в село Маяки, а также перед мостом, ведущим к пункту "Паланка — Маяки — Удобное". В пробках стоят не только перед самой таможней, но и на транзитном участке по территории Молдовы. Поездка в Паланку может затянуться на несколько часов.

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Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на юге Одесской области

На южных отрезках трассы М-15 в пределах Сараты, Зари, Татарбунаров, Кирничок и Сафьян зафиксировано скопление транспорта. Однако эти пробки пока не критичны и не оказывают значительного влияния на скорость движения. Перед паромным пунктом пропуска в Орловке очередей нет. То же самое касается КПП "Рени".

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Дорога к КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы писали, какие документы нужны для въезда в Румынию на авто. Также сообщали, почему нельзя цеплять ленту к чемодану во время путешествия.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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