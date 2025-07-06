Затори на трасі до Молдови 6 липня — ситуація на КПП

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Вранці 6 липня головна траса на півдні Одещини в напрямку Молдови та Румунії виявилася частково заблокованою через великі черги. Найбільші затори — поблизу Паланки, де тягучка починається ще до села Маяки. На інших ділянках південного напрямку ситуація спокійніша, але водіям радять планувати поїздку заздалегідь.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У напрямку до Молдови черги починаються вже на в’їзді в село Маяки, а також перед мостом, що веде до пункту "Паланка — Маяки — Удобне". У заторах стоять не лише перед самою митницею, а й на транзитній ділянці територією Молдови. Поїздка до Паланки може затягнутись на декілька годин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на півдні Одещини

На південних відрізках траси М-15 у межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок і Саф’ян зафіксоване скупчення транспорту. Однак ці затори наразі не критичні та не мають значного впливу на швидкість руху. Перед поромним пунктом пропуску в Орлівці черг немає. Те ж саме стосується КПП "Рені".

Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали, які документи потрібні для в'їзду в Румунію на авто. Також повідомляли, чому не можна чіпляти стрічку до валізи під час подорожі.