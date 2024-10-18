Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией

Пробки на трассе Одесса — Рени. Фото: ГПСУ

В пятницу вечером, 18 октября, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. На транзитном участке автодороги из-за аварии затруднено движение транспортных средств

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее количество транспорта наблюдается на выезде из Одессы и перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Также на транзитном участке трассы движение автомобилей затруднено в связи с аварийной поломкой грузового транспортного средства на контрольном посту "Удобное".

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Староказачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Скопления машин зафиксированы в самой Орловке, но это не оказывает существенного влияния на общий трафик. На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешт" очередей на пересечение границы с Молдовой нет.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Дорога к Рене. Фото: скриншот

Напомним, одесские таможенники изъяли у женщины целую коллекцию антиквариата.

Также водителей предупредили, когда в этом году нужно проходить обязательный техконтроль.