Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні з Молдовою та Румунією

Затори на трасі Одеса — Рені. Фото: ДПСУ

У п'ятницю ввечері, 18 жовтня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори в напрямку до кордону з Молдовою та Румунією. На транзитній ділянці автодороги через аварію ускладнено рух транспортних засобів

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільше скупчення транспорту спостерігається на виїзді з Одеси та перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Також на транзитній ділянці траси рух автівок ускладнений у звʼязку з аварійною поломкою вантажного транспортного засобу на контрольному посту "Удобне".

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Скупчення машин зафіксовані у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік. На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на перетин кордону з Молдовою немає.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Дорога до Рені. Фото: скриншот

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