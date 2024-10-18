Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні з Молдовою та Румунією

Покваптеся з виїздом — рух у бік кордону трасою Одеса — Рені ускладнений
У п'ятницю ввечері, 18 жовтня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори в напрямку до кордону з Молдовою та Румунією. На транзитній ділянці автодороги через аварію ускладнено рух транспортних засобів
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Найбільше скупчення транспорту спостерігається на виїзді з Одеси та перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Також на транзитній ділянці траси рух автівок ускладнений у звʼязку з аварійною поломкою вантажного транспортного засобу на контрольному посту "Удобне".
Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.
Затори до Орлівки
Скупчення машин зафіксовані у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік. На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на перетин кордону з Молдовою немає.
Нагадаємо, одеські митники вилучили у жінки цілу колекцію антикваріату.
Також водіїв попередили, коли цього року треба проходити обов'язковий техконтроль.
Читайте Новини.LIVE!