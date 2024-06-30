Пробки на трассе Одесса - Рени

Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня утром, 30 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в Большом Дальнике и Маяках, скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает нескольких километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска тоже большая очередь.

Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказаче — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачее — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Дорога на КПП "Староказачье - Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Сараты в пределах села Заря, Татарбунар и Броски. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже очередь.

Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Однако есть и очередь на въезд в Украину из Молдовы. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

За последние сутки цены на горючее на украинских АЗС не изменились. За прошедшие сутки стоимость бензина, дизеля и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового портала, 30 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,04 грн/л;

А-95 — 56,43 грн/л;

А-92 — 53,48 грн/л;

дизельное топливо — 52,54 грн/л;

сжиженный газ — 26,48 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.