Затори на трасі Одеса - Рені

Ситуація на трасі Одеса — Рені ускладнена — де доведеться затриматись на кілька годин
Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні уранці, 30 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на КПП Одещини.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у Великому Дальнику та Маяках, скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає декількох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску теж велика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Сарати, у межах села Зоря, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж черга.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Проте є й черга на в'їзд в Україну з Молдови. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.
Ціни на пальне
За останню добу ціни на пальне на українських АЗС не змінилися. За минулу добу вартість бензину, а також дизелю та автогазу залишилась на рівні попереднього дня.
За даними моніторингового порталу, 30 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,04 грн/л;
- А-95 — 56,43 грн/л;
- А-92 — 53,48 грн/л;
- дизельне пальне — 52,54 грн/л;
- скраплений газ — 26,48 грн/л.
Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.
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