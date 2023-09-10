Российские корабли вышли на дежурство в Черном море

Большие корабли на дежурстве в море. Фото: росСМИ

Враг продолжает маневрировать в Черном море, несмотря на ветер и шторм. Однако российские корабли находятся в восточной части временно оккупированного Крыма, а ракетоносители заведены в пункты базирования.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве есть 10 вражеских кораблей;

в Азовском море — 1 вражеский десантный корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве есть 2 вражеских корабля.

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 11 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 10 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.