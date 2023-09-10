Российские корабли вышли на дежурство в Черном море

Ситуация в Черном море: сколько российских кораблей на дежурстве
Враг продолжает маневрировать в Черном море, несмотря на ветер и шторм. Однако российские корабли находятся в восточной части временно оккупированного Крыма, а ракетоносители заведены в пункты базирования.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве есть 10 вражеских кораблей;
- в Азовском море — 1 вражеский десантный корабль;
- в Средиземном море на боевом дежурстве есть 2 вражеских корабля.
Движение по Черному морю не останавливалось
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 11 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 10 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.