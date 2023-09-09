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Загроза з Чорного моря: активність авіації та скільки кораблів РФ на чергуванні

9 вересня 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Загроза з Чорного моря
Чорноморський флот РФ. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На чергуванні у Чорному морі залишається значна частина військових кораблів РФ, серед яких також є й десантні. Проте ракетоносії знаходяться у пунктах базування на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють у Силах оборони Півдня. 

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"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою. Різких змін у складі, стані та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено", — йдеться у повідомленні військових. 

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні є 12 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель.

Ворожа авіація у Чорному морі

Продовжуючи тиск на цивільне судноплавство, тактична авіація росіян підтримує активну присутність над акваторією Чорного моря. Час від часу застосовують пуски керованих авіабомб в напрямку острова Зміїний.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ триває, й незабаром українські захисники зможуть закріпитися на нових позиціях. Втім, для потужного результату сьогодні конче необхідна більша кількість зброї та обладнання.

Українські захисники вже давно могли б прорвати першу лінію оборони, зокрема смугу забезпечення, якби у ЗСУ була достатня кількість  установок для розмінування і протимінних засобів.

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