Контрнаступ України

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Сили оборони півдня України

Контрнаступ ЗСУ триває, й незабаром українські захисники зможуть закріпитися на нових позиціях. Втім, для потужного результату сьогодні конче необхідна більша кількість зброї та обладнання.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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Дефіцит протимінних засобів

За його словами, українські захисники вже давно могли б прорвати першу лінію оборони, зокрема смугу забезпечення, якби у ЗСУ була достатня кількість установок для розмінування і протимінних засобів.

"Ми не отримали їх у достатній кількості. І це, відповідно, впливає на результати. А тому українським захисникам необхідні засоби ефективної протидії їх авіації, яка використовує керовані бомби на відстанях до 30 км на лініях зіткнення. Літаки ворога навіть не заходять у зону ураження нашої ППО. Та й використовувати наші винищувачі недоцільно на такому зближені, бо вони ризикують бути збитими", — зазначив Олександр Коваленко.

Також він додав, що наразі гостро стоїть питання постачання Ф-16 з відповідними авіаційними комплексами великого радіуса дії та необхідної кількості засобів ППО з ракетами великого радіуса дії.

Ворожі війська панікують

Військово-політичний експерт зазначає, що нині йде активна робота щодо прориву другої лінії оборони. Вже незабаром стане зрозуміло, у чому є найбільша потреба ЗСУ.

"Головне — це те, що наступ відбувається, ми маємо просування по дуже стратегічному напрямку, від чого у росіян відбувається паніка і вони намагаються посилити південь своїми військами", — розказав Олександр Коваленко.

Нагадаємо, війна змусила Україну розпочати будівництво дронів. В результаті це призвело до того, що країна посідає провідні позиції у світі щодо їх виробництва. Детально про це читайте у нашому матеріалі.