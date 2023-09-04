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Україна в майбутньому стане лідером з виробництва дронів, — експерт

4 вересня 2023 07:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Будівництво дронів в Україні
Українські дрони. Фото: Оперативне командування "Південь"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Війна змусила Україну розпочати будівництво дронів. В результаті це призвело до того, що країна посідає провідні позиції у світі щодо їх виробництва.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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Будівництво українських дронів

За його словами, наразі в Україні є дрони різної номенклатури та модифікації. А відтак, це дає підстави говорити про те, що країна лідирує  у цій галузі.

"Я не знаю іншу країну, яка б мала настільки різноманітні типи  надводних дронів. Наприклад, дрон-камікадзе вже довів свою ефективність під час реальних бойових дій. Україна поступово стає лідером у цій галузі, хоча ще 1,5 року тому ми й близько не мали ніякого стосунку до виробництва саме такого типу дронів", — розказав Олександр Коваленко.

Україна продовжить виготовляти дрони

Також експерт додав, що дана галузь досить динамічна й постійно розвивається. Відтак вже незабаром Україна здатна буде представити нові модифікації БПЛА.

"Ми бачимо, що дрони постійно еволюціонують та покращують свої характеристики, тому я не здивуюся, якщо через 3-4 місяці ми побачимо новий дрон, який буде мати значно кращі характеристики, аніж ті, які є сьогодні. Нам потрібні зараз технології й ми маємо зараз цей доступ", — резюмував Олександр Коваленко.

Зазначимо, ворожа активність навколо острова Зміїний посилилася, крім того, запуск фальш-цілей, обстріли мирного населення та місць зберігання зерна — це далеко не весь перелік військових операцій, що здійснюють окупаційні війська  РФ стосовно України та південних областей, зокрема.

Чим викликана активізація ворога та яку мету він переслідує на даному етапі війни читайте у нашому матеріалі.

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