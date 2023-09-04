Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украина в будущем станет лидером по производству дронов, - эксперт arrow

Украина в будущем станет лидером по производству дронов, - эксперт

4 сентября 2023 07:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Строительство дронов в Украине.
Украинские дроны. Фото: Оперативное командование "Юг"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Война заставила Украину начать строительство дронов. В результате это привело к тому, что страна занимает ведущие позиции в мире по их производству.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Читайте также:

Строительство украинских дронов

По его словам, сейчас в Украине есть дроны разной номенклатуры и модификации. Следовательно, это дает основания говорить о том, что страна лидирует в этой области.

"Я не знаю другую страну, которая имела бы столь разнообразные типы надводных дронов. Например, дрон-камикадзе уже доказал свою эффективность во время реальных боевых действий. Украина постепенно становится лидером в этой области, хотя еще 1,5 года назад мы и близко не имели никакого отношения к производству именно такого типа дронов", — рассказал Александр Коваленко.

Украина продолжит производить дроны

Также эксперт добавил, что данная отрасль достаточно динамична и постоянно развивается. Следовательно, уже в скором времени Украина способна будет представить новые модификации БПЛА.

"Мы видим, что дроны постоянно эволюционируют и улучшают свои характеристики, поэтому я не удивлюсь, если через 3-4 месяца мы увидим новый дрон, который будет иметь гораздо лучшие характеристики, чем те, которые есть сегодня. Нам нужны сейчас технологии и мы имеем сейчас этот доступ", — резюмировал Александр Коваленко.

Отметим, враждебная активность вокруг острова Змеиный усилилась, кроме того, запуск фальш-целей, обстрелы мирного населения и мест хранения зерна — далеко не весь перечень военных операций, осуществляемых оккупационными войсками РФ в отношении Украины и южных областей, в частности.

Чем вызвана активизация врага и какую цель он преследует на данном этапе войны, читайте в нашем материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз