Строительство дронов в Украине.

Украинские дроны. Фото: Оперативное командование "Юг"

Война заставила Украину начать строительство дронов. В результате это привело к тому, что страна занимает ведущие позиции в мире по их производству.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Строительство украинских дронов

По его словам, сейчас в Украине есть дроны разной номенклатуры и модификации. Следовательно, это дает основания говорить о том, что страна лидирует в этой области.

"Я не знаю другую страну, которая имела бы столь разнообразные типы надводных дронов. Например, дрон-камикадзе уже доказал свою эффективность во время реальных боевых действий. Украина постепенно становится лидером в этой области, хотя еще 1,5 года назад мы и близко не имели никакого отношения к производству именно такого типа дронов", — рассказал Александр Коваленко.

Украина продолжит производить дроны

Также эксперт добавил, что данная отрасль достаточно динамична и постоянно развивается. Следовательно, уже в скором времени Украина способна будет представить новые модификации БПЛА.

"Мы видим, что дроны постоянно эволюционируют и улучшают свои характеристики, поэтому я не удивлюсь, если через 3-4 месяца мы увидим новый дрон, который будет иметь гораздо лучшие характеристики, чем те, которые есть сегодня. Нам нужны сейчас технологии и мы имеем сейчас этот доступ", — резюмировал Александр Коваленко.

Отметим, враждебная активность вокруг острова Змеиный усилилась, кроме того, запуск фальш-целей, обстрелы мирного населения и мест хранения зерна — далеко не весь перечень военных операций, осуществляемых оккупационными войсками РФ в отношении Украины и южных областей, в частности.

Чем вызвана активизация врага и какую цель он преследует на данном этапе войны, читайте в нашем материале.