Ворожі фальш-цілі по півдню країни

Запуск ворожих ракет. Фото: Міністерство оборони РФ

Російські війська все частіше під час обстрілу південних областей України використовують фальш-цілі. Таким чином вони намагаються відвернути увагу сил ППО України.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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Загроза фальш-цілей

За словами експерта, коли ворог запускає фальш-цілі, то не лише намагається таким чином відвернути увагу сил оборони України, але й зменшити кількість боєкомплектів. Тому не варто зменшувати небезпеку від таких ракет як для інфраструктури, так і для житлових будинків.

"Якщо ми говоримо про ракету без бойової частини, то вона також несе загрозу. Всі ми бачили, коли збивають ракету, то її уламки все одно падають та шкодять будинкам. Така ж сама ситуація з фальш-ціллю. Якщо це ракета без бойової частини, то вона має певні координати й кудись прямує. Якщо їх нема, то вона у будь-якому випадку має певну траєкторію польоту для відволікання засобів ППО. Але, якщо її не збити, то, певна річ, що вона кудись поцілить. І це будуть значно більші руйнування, якщо її не знищити", — розказав Олександр Коваленко.

Також він додав, що фальш-цілі, прямуючи у потоці разом з бойовими ракетами, намагаються прорвати українську систему ППО.

Різновиди фальш-цілей

Ще одним різновидом фальш-цілей є засоби радіоелектронної боротьби. Вони створюють імітацію пуску ракети та її хвильового сліду.

"У такому випадку здається, що ця ракета дійсно існує та вона прямує по певній траєкторії. Через деякий час вона зникає, але може відвертати на себе увагу ППО, і в цей час справжня ракета, яка перебуває серед фальш-цілей, може прорватися через ППО і влучили у ту ціль, яка в ній закоординована", — проінформував Олександр Коваленко. Нагадаємо, окупаційні війська РФ продовжують активізацію навколо острова Зміїний і так званих веж Бойка. Таким чином ворог намагається реалізувати тактику створення сірих зон у Чорному морі.