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Вражеские фальш-цели по югу страны: какую опасность несут

1 сентября 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Вражеские фальшь-целые по югу страны
Запуск вражеских ракет. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Российские войска все чаще при обстреле южных областей Украины используют фальш-цели. Таким образом они пытаются отвлечь внимание сил ПВО Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Угроза фальш-целей

По словам эксперта, когда враг запускает фальш-цели, то не только пытается таким образом отвлечь силы обороны Украины, но и уменьшить количество боекомплектов. Поэтому не стоит недооценивать опасность от таких ракет как для инфраструктуры, так и для жилых домов.

"Если мы говорим о ракете без боевой части, то она также несет угрозу. Все мы видели, когда сбивают ракету, то ее обломки все равно падают и вредят домам. Такая же ситуация с фальш-целью. Если это ракета без боевой части, то она имеет определенные координаты и куда-то следует. Если их нет, то она в любом случае имеет определенную траекторию полета для отвлечения средств ПВО, но если ее не сбить, то, конечно, она куда-то попадет, и тогда будут большие разрушения, если ее не уничтожить", — рассказал Александр Коваленко.

Также он добавил, что фальш-цели, направляясь в потоке вместе с боевыми ракетами, пытаются прорвать украинскую систему ПВО.

Разновидности фальш-целей

Еще одной разновидностью фальш-целей являются средства радиоэлектронной борьбы. Они создают имитацию запуска ракеты и ее волнового следа.

"В таком случае кажется, что эта ракета действительно существует и она следует по определенной траектории. Через некоторое время она исчезает, но отвлекает на себя внимание ПВО и в настоящее время боевая ракета, находящаяся среди фальш-целей, может прорваться через ПВО и попасть в ту цель, которая в ней закоординирована", — проинформировал Александр Коваленко.

Напомним, оккупационные войска РФ продолжают активизацию вокруг острова Змеиный и так называемых вышек Бойко. Таким образом враг пытается реализовать тактику создания серых зон в Черном море.

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