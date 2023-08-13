Військові опублікували відео встановлення прикордонного знаку на острові Зміїний

Прикордонники на острові Зміїний. Фото: ДПСУ

12 серпня, на острові Зміїний бійці ДПСУ та Головного управління розвідки Міноборони встановили прикордонний знак. Попередній було знищено окупантами.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Військові біля нового прикордонного знаку. Фото: ДПСУ

"Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО. Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі", — прокоментували в Генштабі.

Нагадаємо, обстріли острова Зміїний або ж території навколо нього створюють тиск на цивільне судноплавство. РФ це робить свідомо, аби завадити експорту українського зерна.

Тим часом в українській розвідці зазначили, що військової доцільності атаки по острову Зміїний немає. Це більше схоже на агонію від неспроможності протистояти на фронті.

Зазначимо, додому після довгих 15 місяців полону повернулись двоє прикордонників зі Зміїного. Героїв радісно зустріли в рідному місті Кілії, що на Одещини.