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Военные опубликовали видео установки пограничного знака на острове Змеиный

13 августа 2023 11:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Военные опубликовали видео установки пограничного знака на острове Змеиный
Пограничники на острове Змеиный. Фото: ГНСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

12 августа на острове Змеиные бойцы ГНСУ и Главного управления разведки Минобороны установили пограничный знак. Предыдущий был уничтожен оккупантами.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Военные возле нового пограничного знака. Фото: ГНСУ
Военные возле нового пограничного знака. Фото: ГНСУ

"Историческая справедливость восстановлена военнослужащими Госпогранслужбы при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки МО. Вместе с Дмитрием Усовым и ребятами отдали уважение всем, кто увольнял Змеиный и кто увольняет каждый клочок нашей земли", — прокомментировали в Генштабе.

Напомним, обстрелы острова Змеиный или территории вокруг него оказывают давление на гражданское судоходство. РФ это делает осознанно, чтобы помешать экспорту украинского зерна.

Между тем, в украинской разведке отметили, что военной целесообразности атаки по острову Змеиный нет. Это больше похоже на агонию от неспособности противостоять на фронте.

Отметим, домой после долгих 15 месяцев плена вернулось двое пограничников из Змеиного. Героев радостно встретили в родном городе Килии Одесской области.

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