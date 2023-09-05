Контрнаступление Украины

Военнослужащие ВСУ. Фото: Силы обороны юга Украины

Контрнаступление ВСУ продолжается, и вскоре украинские защитники смогут закрепиться на новых позициях. Впрочем, для мощного результата сегодня очень необходимо большее количество оружия и оборудования.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Дефицит противоминных средств

По его словам, украинские защитники уже давно могли бы прорвать первую линию обороны, в частности, полосу обеспечения, если бы у ВСУ было достаточное количество установок для разминирования и противоминных средств.

"Мы не получили их в достаточном количестве. И это, соответственно, влияет на результаты. Поэтому украинским защитникам необходимы средства эффективного противодействия их авиации, которая использует управляемые бомбы на расстояниях до 30 км на линиях столкновения. Самолеты врага даже не заходят в зону поражения нашей ПВО. Да и использовать наши истребители нецелесообразно на таком сближении, потому что они рискуют быть сбитыми", — отметил Александр Коваленко.

Также он добавил, что остро стоит вопрос поставки Ф-16 с соответствующими авиационными комплексами большого радиуса действия и необходимого количества средств ПВО с ракетами большого радиуса действия.

Вражеские войска паникуют

Военно-политический эксперт отмечает, что сейчас идет активная работа по прорыву второй линии обороны. Уже вскоре станет ясно, в чем наибольшая потребность ВСУ.

"Главное — это то, что наступление происходит, мы имеем продвижение по очень стратегическому направлению, отчего у россиян возникает паника, и они пытаются усилить юг своими войсками", — рассказал Александр Коваленко.

Напомним, война заставила Украину начать строительство дронов. В результате это привело к тому, что страна занимает ведущие позиции в мире по их производству. Подробно об этом читайте в нашем материале.