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Стань до лав ЗСУ: одеські нацгвардійці шукають справжніх воїнів

31 серпня 2023 19:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські нацгвардійці шукають справжніх воїнів
Військовослужбовці 11-ї бригади. Фото: Медіацентр Україна
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вже понад півтора року в Україні триває повномасштабна війна, яку почала Російська Федерація. Саме тому військова 11-та бригада імені Михайла Грушевського закликає долучитися до їхніх лав усіх, хто готовий стати на захист своєї країни.

Про це у соцмережах повідомляють бійці бригади.

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Як кажуть військові, кожен має можливість стати часткою майбутньої перемоги та пришвидшити її настання власними зусиллями. Захист Батьківщини сьогодні — це сприяння мирному та безпечному завтра.

"Наразі є велике різноманіття посад. Є вакансії водіїв, медиків, фельдшерів, стрільців, гранатометників, навідників-операторів, операторів БпЛА; артилеристів та командирів взводів", — каже капітан бригади Євген Шмундер.

Як долучитися до команди

Спікери зазначили, що бригада не стоїть на місці, вона розвивається та постійно вдосконалюється, та ознайомитися з повним переліком необхідних спеціалістів можна за посиланням.

Усі необхідні деталі можна дізнатися, зателефонувавши за номером: +38 096 717 30 12 або відправивши своє резюме можна на електронну адресу: [email protected].

Успіхи української армії

Нагадаємо, нещодавно, завдяки точному удару дрона-камікадзе бійці з підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили ворожий бліндаж. Тим самим одеські гвардійці вчергове продемонстрували свою майстерність.

Також ми писали, що контрнаступ ЗСУ триває — на Бахмутському напрямку військовим вдається закріпитись на відвойованих позиціях, а також є успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на півдні країни. Тим часом на Лиманському напрямку ворог активно намагається перейти в наступ. 

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