Одесские нацгвардейцы ищут настоящих воинов

Военнослужащие 11-й бригады. Фото: Медиацентр Украина

Уже более полутора лет в Украине идет полномасштабная война, которую начала Российская Федерация. Именно поэтому военная 11-я бригада имени Михаила Грушевского призывает присоединиться к их рядам всех, кто готов стать на защиту своей страны.

Об этом в соцсетях сообщают бойцы бригады.

Читайте также:

Как говорят военные, каждый может стать частью будущей победы и ускорить ее наступление собственными усилиями. Защита Родины сегодня — это содействие мирному и безопасному завтра.

"В настоящее время большое разнообразие должностей. Есть вакансии водителей, медиков, фельдшеров, стрелков, гранатометчиков, наводчиков-операторов, операторов БпЛА; артиллеристов и командиров взводов", — говорит капитан бригады Евгений Шмундер.

Как присоединиться к команде

Спикеры отметили, что бригада не стоит на месте, она развивается и постоянно усовершенствуется и ознакомиться с полным перечнем необходимых специалистов можно по ссылке.

Все необходимые детали можно узнать, позвонив по телефону: +38 096 717 30 12 или отправив свое резюме можно по электронному адресу: [email protected].

Удачи украинской армии

Напомним, недавно благодаря точному удару дрона-камикадзе бойцы из подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили вражеский блиндаж. Тем самым одесские гвардейцы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство.

Также мы писали, что контрнаступление ВСУ продолжается — на Бахмутском направлении военным удается закрепиться на отвоеванных позициях, а также успехи на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на юге страны. Между тем, на Лиманском направлении враг активно пытается перейти в наступление.