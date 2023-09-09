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Угроза с Черного моря: активность авиации и сколько кораблей РФ на дежурстве

9 сентября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Угроза из Черного моря
Черноморский флот РФ. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На чередовании в Черном море остается значительная часть военных кораблей РФ, среди которых также есть и десантные. Однако ракетоносители находятся в пунктах базирования на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают в Силах обороны Юга.

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"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной. Резких изменений в составе, состоянии и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено", — говорится в сообщении военных.

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве 12 вражеских кораблей;
  • в Азовском море – 1 вражеский корабль.

Вражеская авиация в Черном море

Продолжая давление на гражданское судоходство, тактическая авиация россиян поддерживает активное присутствие над акваторией Черного моря. Время от времени применяют пуски управляемых авиабомб в направлении острова Змеиный.

Напомним, контрнаступление ВСУ продолжается, и скоро украинские защитники смогут закрепиться на новых позициях. Впрочем, для мощного результата сегодня необходимо большее количество оружия и оборудования.

Украинские защитники уже давно могли бы прорвать первую линию обороны, в частности, полосу обеспечения, если бы у ВСУ было достаточное количество установок для разминирования и противоминных средств.

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