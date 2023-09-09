Угроза из Черного моря

Черноморский флот РФ. Фото: росСМИ

На чередовании в Черном море остается значительная часть военных кораблей РФ, среди которых также есть и десантные. Однако ракетоносители находятся в пунктах базирования на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают в Силах обороны Юга.

Читайте также:

"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной. Резких изменений в составе, состоянии и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено", — говорится в сообщении военных.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве 12 вражеских кораблей;

в Азовском море – 1 вражеский корабль.

Вражеская авиация в Черном море

Продолжая давление на гражданское судоходство, тактическая авиация россиян поддерживает активное присутствие над акваторией Черного моря. Время от времени применяют пуски управляемых авиабомб в направлении острова Змеиный.

Напомним, контрнаступление ВСУ продолжается, и скоро украинские защитники смогут закрепиться на новых позициях. Впрочем, для мощного результата сегодня необходимо большее количество оружия и оборудования.

Украинские защитники уже давно могли бы прорвать первую линию обороны, в частности, полосу обеспечения, если бы у ВСУ было достаточное количество установок для разминирования и противоминных средств.