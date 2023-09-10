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Ситуація у Чорному морі: скільки російських кораблів на чергуванні

10 вересня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російські кораблі вийшли на чергування у Чорне море
Великі кораблі на чергуванні у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог продовжує маневрувати у Чорному морі, попри вітер та шторм. Проте російські кораблі наразі знаходяться у східній частині тимчасово окупованого Криму, а ракетоносії заведені до пунктів базування. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні є 10 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі — 1 ворожий десантний корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні є 2 ворожі кораблі.
На зображенні може бути: текст
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 11 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 10 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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