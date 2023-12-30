Ситуация в Черном море – сколько вражеских кораблей грозят

Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ

Сегодня, 30 декабря, в Черном море на боевом дежурстве находятся восемь российских кораблей. Среди них есть и ракетоносители снаряженные "Калибрами".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 16 ракет;

в Азовском море — один корабль;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 11 судов, ни одно не двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 21 судно, 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, запасы ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также темпы производства, не позволяют Российской Федерации наносить по Украине регулярные широкомасштабные удары ракетами. Однако при определенных условиях захватчики способны более последовательно атаковать страну ударными беспилотниками типа "Shahed".

Также мы сообщали, появились актуальные карты боевых действий на утро 30 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.