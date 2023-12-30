Ситуація у Чорному морі — скільки ворожих кораблів загрожують

Російські кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 30 грудня, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться вісім російських кораблів. Серед них є і ракетоносії споряджені "Калібрами".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 16 ракет;

в Азовському морі — один корабель;

в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 11 суден, жодне не рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря — 21 судно, 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, запаси ракет і безпілотних літальних апаратів, а також темпи виробництва, не дозволяють Російській Федерації завдавати по Україні регулярних широкомасштабних ударів ракетами. Проте, за певних умов, загарбники здатні більш послідовно атакувати країну ударними безпілотниками типу "Shahed".

Також ми повідомляли, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 30 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.