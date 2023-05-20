Ситуация в море: сколько кораблей РФ на боевом дежурстве

Военный корабль в Черном море. Фото: google

В Черном море уменьшено количество кораблей. Впрочем, судя по последней практике, россияне перед обстрелом выводят ракетоносители и затем стремительно их возвращают в пункты базирования. Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

Корабельная группировка уменьшена. Сейчас в Черном и Азовском море находятся семь кораблей. Никакого ракетоносителя на боевом дежурстве нет.

"Ракетоносители заведены в пункты базирования. Это произошло еще вечером. Мы тщательно следили, в том числе и во время активизации дроновой атаки. Потому что помним, что в тактике врага есть применение комбинированных способов атак, но ракетоносители на этот раз не присоединялись, не выводились на дежурство и не атаковали Украину", — отметила Наталья Гуменюк.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, по официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение последних семи дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4070 российских кафиров, 32 танка, 82 бронированные машины, 87 единиц автомобильной техники и цистерн, 133 БПЛА, 41 4 РСЗО, 26 единиц специальной техники и 7 средств ПВО. О ситуации на фронтах через неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.