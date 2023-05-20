Ситуація в морі: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

Військовий корабель в Чорному морі. Фото: google

В Чорному морі зменшено кількість кораблів. Втім, судячи з останньої практики росіяни перед обстрілом виводять ракетоносії й потім стрімко їх повертають до пунктів базування. Тож не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Корабельне угруповання зменшено. Зараз в Чорному та Азовському морі перебуває сім кораблів. Жодного ракетоносія на бойовому чергуванні немає.

"Ракетоносії заведені в пункти базування. Це відбулось ще ввечері. Ми ретельно стежили зокрема й під час активізації дронової атаки. Тому що пам’ятаємо, що в тактиці ворога є застосування комбінованих способів атак, але ракетоносії цього разу не долучалися, не виводились на чергування й не атакували Україну", — зазначила Наталя Гуменюк.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, за офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 4070 російських окупантів, 32 танки, 82 броньовані машини, 87 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 133 БпЛА, 41 крилату ракету, 142 артилерійських системи, 5 РСЗВ, 26 одиниць спеціальної техніки та 7 засобів ППО. Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.