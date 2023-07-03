Состояние питьевой воды в Одессе.

Питьевая вода. Фото: pixabay

В "Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. По состоянию на третье июля морская вода не соответствует стандартам нормы, поэтому купаться в ней запрещено.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Состояние питьевой воды

Никаких отклонений от нормы не обнаружено в двух пробах питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели. Состояние питьевой воды в Одесской области остается в пределах нормы

"Из отобранных 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 пробы питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены", — говорится в сообщении.

Питьевая вода, поставляемая городским водопроводом, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, что в Украине регулятор установил новые тарифы на холодную воду почти для всех регионов. В среднем по стране суммы в платежных квитанциях вырастут на треть.

Больше о тарифах

Напомним, по данным ПФУ, для получения жилищной субсидии на летний сезон (с 1 мая по 1 сентября) заявления на их назначение их необходимо было подавать в течение двух месяцев — до конца июня. Теперь субсидию будут начислять не с начала сезона, а с даты обращения.

Также мы писали, что в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.