Стан питної води в Одесі

Ситуація з питною водою в Одесі станом на 3 липня
В "Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Станом на третє липня морська вода не відповідає стандартам норми, тому купатися в ній заборонено.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Стан питної води
Жодних відхилень від норми не виявлено у двох пробах питної води на санітарно-мікробіологічні показники. Стан питної води в Одеській області залишається у межах норми.
"Із відібраних 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проби питної води на санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені", — йдеться у повідомленні.
Питна вода, що постачається міським водопроводом, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".
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