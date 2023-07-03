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Ситуація з питною водою в Одесі станом на 3 липня

3 липня 2023 11:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Стан питної води в Одесі
Питна вода. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В "Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Станом на третє липня морська вода не відповідає стандартам норми, тому купатися в ній заборонено. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Стан питної води

Жодних відхилень від норми не виявлено у двох пробах питної води на санітарно-мікробіологічні показники. Стан питної води в Одеській області залишається у межах норми.

"Із відібраних 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проби питної води на санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені", — йдеться у повідомленні. 

Питна вода, що постачається міським водопроводом, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, в Україні регулятор встановив нові тарифи на холодну воду майже для всіх регіонів. У середньому в країні суми у платіжних квитанціях зростуть на третину.

Більше про тарифи

Нагадаємо, за даними ПФУ, для отримання житлової субсидії на літній сезон (з 1 травня по 1 вересня) заяви на їх призначення їх необхідно було подавати уподовж двох місяців — до кінця червня. Тепер субсидію нараховуватимуть не з початку сезону, а з дати звернення.

Також ми писали, що в Україні хочуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть всі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-год.

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