Права человека в Украине соблюдаются ли они во время войны и что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию

Одесситы прогуливаются по улицам. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Украина — суверенное и независимое государство — так записано в Конституции страны. Где во второй главе закреплены "Права, свободы и обязанности человека и гражданина". Так, среди основного перечня можно отметить, что каждый человек имеет право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, неприкосновенность жилья, защиту, честь и достоинство, свободное обжалование решения суда и т.д. Вот только соблюдают ли это сегодня?

В международный день прав человека журналисты Новини.LIVE в эксклюзивном интервью с главой Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анатолием Бойко узнали, соблюдаться ли права человека в Украине в период войны.

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Ситуация с правами человека в Украине еще до войны вызвала множество вопросов. Хотя, если сравнивать с Россией, то у нас можно сказать рай, а вот до скандинавских стран нам еще далеко. Но главное, что мы все же не стоим на месте и двигаемся в правильном направлении. Правда, война этот процесс притормаживает, но это обоснованно.

"Военное состояние — это период, когда ситуация с правами человека ухудшается. Объективно от этого никуда не денешься и даже в Конституции сами законодательные нормы о военном положении говорят, что ну во время военного положения права конституционные они ограничиваются. Но здесь важно, чтобы государство было мудрым и не злоупотребляла властью. Необходимо найти определенный баланс и очень яркий пример — это вот одесские митинги и деньги на ВСУ, которые потом стали национальными", — подчеркнул Анатолий Бойко.

Глава Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анатолий Бойко. Фото: Новини.LIVE

Пример с митингами не случаен, по сути, в военном состоянии любое собрание запрещено и государство могло бы поставить точку в этом вопросе. Но, к счастью, этого сделано не было — тем более, что выход под здание мэрии не имел ни национальной опасности и не преследовал экстремистских целей.

Пути улучшения ситуации

Изменить ситуацию с правами человека в период военных действий очень сложно. Но поскольку сказать, когда именно будет отменено военное положение и когда наша победа сегодня никто не может, стоит заняться сугубо юридическими вопросами.

"Ну, во-первых, нам нужно принять достаточно большое количество так называемых конституционных законов права не обеспечиваются и это не вина Конституции, а есть ответственность государства, которое приняло Конституцию, но дальше не приняло соответствующие законы", — отмечает председатель Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Изменить ситуацию с правами человека в период военных действий очень сложно — Анатолий Бойко. Фото: Новини.LIVE

Ведь, по сути, Конституция — главная декларация страны, где собраны принципы и механизмы, через которые они должны реализовываться. Механизмами должны выступать законы, а они у нас не приведены в порядок.

"Нужно наконец-то провести нормальную и полноценную реформу судопроизводства, правоохранительных структур. Это такие наиболее болезненные точки, и вообще нам следует обеспечить нормальное функционирование государственного аппарата. Перед полномасштабным вторжением это началось, мы, вместо того, чтобы заставить работать как положено тех, кто должен работать, решили наплодить омбудсменов", — говорит эксперт.

Омбудсмен — это уполномоченный по правам человека в парламенте. Во всем мире сегодня три основных ветви власти — парламент (законодательная часть), Кабинет министров в комбинации с Президентом (исполнительная часть) и судебная. Поскольку парламент выборный орган и больше всего представляет интересы народа, то именно он должен выступать в качестве противовеса двум другим ветвям, защищая права человека. Таким образом, должность омбудсмена, в сущности, именно парламентский инструмент.

"Но ведь у нас потом создали омбудсмен по правам ребенка — чем у нас занимается тогда органы власти, которые должны обеспечивать права детей? Омбудсмен дел бизнеса — для чего нам тогда министерство экономики. Также у нас есть омбудсмен по языку... куча омбудсменов и получается так, что у нас есть Кабинет министров и параллельно еще Кабинет омбудсменов, но получается так что министерства не выполняют свои функции по защите прав, интересов и развития", — акцентирует внимание Анатолий Бойко.

Омбудсмены как отдельная структура тоже не работает — Анатолий Бойко. Фото: Новини.LIVE

При этом омбудсмены как отдельная структура тоже не работает — у них нет необходимых полномочий. А вот бюджет на них выделяется.

"Выглядит так что государство создает такой симулятор — институт омбудсменов, который с одной стороны якобы демонстрирует гражданам, что они о них заботятся, а на самом деле ничего не решает и ни за что не перед кем не отвечает. В конце концов мы ходим по кругу, потому что работу не делают, те кто должен ее делать на самом деле. Это не то что прям кардинально ухудшает ситуацию с правами человека, но это то направление, с которого нам нужно работать", — говорит председатель Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Эксперт уверен, что омбудсмен в стране должен быть один, а соответствующим органам, в чьи полномочия входит тот или иной фронт работы, не мешало бы вспомнить о своих обязанностях. Если это не выполняется, должны быть кадровые решения.

На права человека нет времени

Если посмотреть на всю историю уже независимой Украины, то мы увидим, что правами человека никто не занимался. Так принимались законы, мы присоединялись к международным декларациям и конвенциям, но механизмов их реализации как не было, так и нет.

"Кучма в этом не был заинтересован, он вообще не хотел даже Конституции. Януковичу это не нужно было, не отвечало их ценностям. Ющенко, Порошенко, пожалуй, не до того было немножко, хотя ну это не оправдание, конечно. Ну, не был в приоритетах этот вопрос ни у одного из руководителей нашего государства. А на самом деле наша Конституция она очень-очень неплохая, у нас есть много норм, которые являются передовыми", — заключает Анатолий Бойко.

Украина находится только на начальном пути — Анатолий Бойко. Фото: Новини.LIVE