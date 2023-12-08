Вибори в США та Росії наступного року чи є небезпека для України і чого від них варто очікувати? — думка експерта

Агітаційна зустріч із виборцями. Фото: REUTERS

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Наступний рік за китайським календарем пройде під заступництвом дракона, та саме на нього і випадають вибори у наших прямих союзників. У США мають визначитися з новим головою Білого дому, а в ЄС з депутатами Європейського парламенту. Також своє чергове "ТАК" мають сказати своєму цареві росіяни. У тому, що в Кремлі залишиться керівник, що вже засидівся, ні в кого сумнівів не викликає.

Як можуть вплинути вибори за кордоном на ситуацію в Україні? Про це журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю розповів кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

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Рік виборчої турбулентності

Наступний рік буде роком виборчої турбулентності, тому передбачити, як і чим може це обернутися, ніхто не може. Все просто і зрозуміло лише з Росією. Тим більше, що парламентська асамблея ради Європи вже ухвалила рішення, в якому наголошується диктатура у РФ, а безпосередньо сам Путін визнаний диктатором. Все це при тому, що раніше був затверджений документ, де Росія на чолі з царем визнається країною спонсором тероризму та агресором.

"Визнання Путіна диктатором означає лише одне, що вони вже наперед кажуть всьому світові — нам без різниці, як вони проведуть вибори, хто буде брати в них участь, виграє Путін чи не виграє, все одно нічого, що буде відбуватися на Росії, визнано у світі не буде", — зазначає Олексій Буряченко.

Для українців це добрий сигнал — санкції зніматися не будуть, а навпаки будуть лише збільшуватись. Виходить, що ізоляція росіян від зовнішнього світу продовжується. Щодо допомоги Україні у протистоянні тоталітарному режиму, то вона не зупиниться. Враховуючи ці фактори, можна з упевненістю сказати — так звані вибори до РФ спрямують на внутрішній електорат, а не на зовнішній.

"Я думаю, що в даному конкретному випадку ні про яку перелегітимність, перелегітимізацію Путіна та і взагалі влади в Російській Федерації не йтиметься. Це не буде на щось впливати, ну типу що десь вибори ще не відбулись — припустимо в Україні, а от у Путіна вже відбулися і він типу легальний та легітимний, а десь хтось нелегітимний ні, ця історія не працює", — впевнений кандидат політичних наук.

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук. Фото: Новини.LIVE

Вибори у США

Щодо виборів у США, то там все дуже цікаво. Сьогодні всі сприймають їх як протистояння між Трампом та Байденом, але у будь-який момент ситуація може змінитися. Адже демократи можуть висунути іншого кандидата — молодшого за нинішнього. Та й республіканцям нічого не заважає змінити свої пріоритети.

"Зараз казати які будуть наслідки виборів в Сполучених Штатах, а тим паче хто буде президентом ну, дуже невдячна справа. Мені здається, що Штати будуть проходити за останній час найскладнішу свою внутрішню кампанію. А Україні потрібно вести двопалатну двопартійну комунікацію як з республіканцями, так і з демократами. Оскільки ті самі республіканці якщо вже, ну, для справедливості — так є там радикальне крило, ну типу трампістів, і ті, які до них зараз приєднуються, але є нормальні конструктивні помірковані республіканці", — каже політолог.

Адже не варто забувати, що саме з подачі республіканців було внесено закон про лендліз. Крім цього, ця політична сила вийшла з ініціативою надання Україні ракет ATACMS, а також систем більшої дальності.

"Розумієте, в Сполучених Штатах все не так, як ми трішки звикли, в них все одно над будь-яким політичним протистоянням є надбудова. Надбудова це називається національний інтерес саме Сполучених Штатів і американців, проти пріоритетів доктрини цієї національної безпеки ніхто не піде, ні конгрес, ні сенат", — заявляє Олексій Буряченко.

Наразі українські політики ведуть переговори з усіма політичними силами — впевнений Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Наразі українські політики ведуть переговори з усіма політичними силами, і це правильно. Таким чином доноситься думка нашої країни, а США сьогодні стратегічні партнери. У Штатах розуміють можливі наслідки та припиняти допомогу не планують.

"Ну давайте будемо реалістами, нам потрібно вирішувати стратегічне питання потрапити до бюджету США на наступний рік. Необхідно, щоб реалізувалась пропозиція Джо Байдена про рекордну допомогу України в 62 мільярди доларів. Я думаю, що абсолютно не має бути значення, як це буде відбуватись. Я думаю, що, скоріш за все, це буде прийнято рішення позитивне для України", — впевнений експерт.

Підтримка України

Усередині політичні проблеми у США та шатдаун були прогнозовані. Щоб Україна не залишилася без підтримки, Байден зробив досить сильний і добре продуманий політичний крок — вирушивши до Європи.

"Він переговорив з європейськими лідерами і до нас приїхав міністр оборони США Ллойд Остін, а перед цим Київ відвідав Ентоні Блінкен. Це говорить про те, що ніхто Україну звичайно не кине. Німеччина збільшила, окрім запланованих 4 млрд допомоги, на наступний рік плюс 5 млрд. Нідерланди дають ще 2 млрд євро додаткових. Плюс Норвегія виділяє 92 млн. доларів на гуманітарну допомогу Україні. Тобто навіть зараз європейські країни, коли бачать певні складнощі прийняття рішення в Сполучених Штатах, вони консолідуються і допомагають, вишуковуючи нові резерви", — підсумовує Олексій Буряченко.

Україна не залишиться без допомоги — вважає Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Таким чином чутки, які розганяються деякими політиками, що Україна може залишитися наодинці з ворогом, м'яко кажучи, безпідставні. Допомога нашій країні надаватиметься доти, доки в цьому буде потреба. З іншого боку, наша країна починає нарощувати і свій військовий потенціал, що не може не радувати.