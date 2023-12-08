Выборы в США и России в следующем году есть опасность для Украины и чего от них следует ожидать? - мнение эксперта

Агитационная встреча с избирателями. Фото: REUTERS

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Следующий год по китайскому календарю пройдет под покровительством дракона, и именно на него и выпадают выборы у наших прямых союзников. В США должны определиться с новым главой Белого дома, а в ЕС с депутатами Европейского парламента. Также свое очередное "ДА" должны сказать своему царю россияне. В том что в Кремле останется засидевшийся руководитель, ни у кого сомнений не вызывает.

Как могут повлиять выборы за границей на ситуацию в Украине? Об этом журналистам Новини.LIVE в эксклюзивном интервью рассказал кандидат политических наук Алексей Буряченко.

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Год избирательной турбулентности

Следующий год будет годом избирательной турбулентности, поэтому предсказать, как и чем может это обернуться, никто не может. Все просто и понятно только с Россией. Тем более что парламентская ассамблея Совета Европы уже приняла решение, в котором отмечается диктатура в РФ, а сам Путин признан диктатором. Все это при том, что ранее был утвержден документ, где Россия во главе с царем признается страной спонсором терроризма и агрессором.

"Признание Путина диктатором означает лишь одно, что они уже заранее говорят всему миру — нам без разницы, как они проведут выборы, кто будет принимать в них участие, выиграет ли Путин или не выиграет, все равно ничего, что будет происходить в России, признано в мире не будет", — отмечает Алексей Буряченко.

Для украинцев это хороший сигнал — санкции сниматься не будут, а наоборот только увеличиваться. Выходит, что изоляция россиян от внешнего мира продолжается. Что касается помощи Украине в противостоянии тоталитарному режиму, то она не остановится. Учитывая эти факторы, можно с уверенностью сказать, что так называемые выборы в РФ направят на внутренний электорат, а не на внешний.

"Я думаю, что в данном конкретном случае ни о какой пере легитимности, пере легитимизации Путина и вообще власти в Российской Федерации речи не будет идти. Это не будет на что-то влиять, ну типа, что где-то выборы еще не состоялись — допустим в Украине, а вот у Путина уже состоялись и он типа легальный и легитимный, а где-то кто-то не легитимен нет, эта история не работает", — уверен кандидат политических наук.

Алексей Буряченко, кандидат политических наук. Фото: Новини.LIVE

Выборы в США

Что касается выборов в США, то там все очень интересно. Сегодня все воспринимают их как противостояние между Трампом и Байденом, но в любой момент ситуация может измениться. Ведь демократы могут выдвинуть другого кандидата — младше нынешнего. Да и республиканцам ничего не мешает изменить свои приоритеты.

"Сейчас говорить о том, какие будут последствия выборов в Соединенных Штатах, а тем более кто будет президентом, ну, очень неблагодарное дело. Мне кажется, что Штаты будут проходить за последнее время самую сложную свою внутреннюю кампанию. А Украине нужно вести двухпалатную двухпартийную коммуникацию как с республиканцами, так и демократами. Поскольку те же республиканцы если уж, ну, для справедливости — так есть там радикальное крыло, типа трампистов, и те, которые к ним сейчас присоединяются, но есть нормальные конструктивные умеренные республиканцы", — говорит политолог.

Ведь не стоит забывать, что именно с подачи республиканцев был внесен закон о ленд-лизе. Кроме того, эта политическая сила вышла с инициативой предоставления Украине ракет ATACMS, а также систем большей дальности.

"Понимаете, в Соединенных Штатах все не так, как мы немного привыкли, у них все равно над каким-либо политическим противостоянием есть надстройка. Надстройка это называется национальный интерес именно Соединенных Штатов и американцев, против приоритетов доктрины этой национальной безопасности никто не пойдет, ни конгресс, ни сенат", — заявляет Алексей Буряченко.

Пока украинские политики ведут переговоры со всеми политическими силами — уверен Алексей Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Пока украинские политики ведут переговоры со всеми политическими силами, и это правильно. Таким образом, доносится мнение нашей страны, а США сегодня стратегические партнеры. В Штатах понимают возможные последствия и прекращать помощь не планируют.

"Ну давайте будем реалистами, нам нужно решать стратегический вопрос попасть в бюджет США на следующий год. Необходимо, чтобы реализовалось предложение Джо Байдена о рекордной помощи Украины в 62 миллиарда долларов. Я думаю, абсолютно не имеет значения, как это будет происходить. Я думаю, что, скорее всего, будет принято положительное решение для Украины", — уверен эксперт.

Поддержка Украины

Внутриполитические проблемы в США и шатдаун были прогнозируемы. Чтобы Украина не осталась без поддержки, Байден сделал достаточно сильный и хорошо продуманный политический шаг, отправившись в Европу.

"Он переговорил с европейскими лидерами и к нам приехал министр обороны США Ллойд Остин, а перед этим Киев посетил Энтони Блинкен. Это говорит о том, что никто Украину обычно не бросит. Германия увеличила, кроме запланированных 4 млрд помощи, на следующий год плюс 5 млрд. Нидерланды дают еще 2 млрд дополнительных евро. Плюс Норвегия выделяет 92 млн. долларов на гуманитарную помощь Украине. То есть даже сейчас европейские страны, когда видят определенные сложности принятия решения в Соединенных Штатах, они консолидируются и они помогают выискивая новые резервы", — заключает Алексей Буряченко.

Украина не останется без помощи — считает Алексей Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, слухи, разгоняемые некоторыми политиками, что Украина может остаться наедине с врагом, мягко говоря, безосновательны. Помощь нашей стране будет оказываться до тех пор, пока в этом потребуется. С другой стороны, наша страна начинает наращивать и свой военный потенциал, что не может не радовать.