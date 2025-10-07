ВСУ сдерживают атаки на юге — враг усилил обстрелы

Украинские военные стреляют по целям. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На юге Украины ситуация обостряется. Российские войска увеличили количество атак дронами-камикадзе, артиллерийских обстрелов и попыток штурмов на разных направлениях. Несмотря на это, Силы обороны сдерживают врага и не дают ему продвинуться вперед.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель ОК "Юг" Владислав Волошин.

Ситуация на юге

По словам Владислава Волошина, в зоне ответственности командования, которая охватывает Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Херсонскую области, наблюдается рост активности российских войск. За прошедшие сутки противник усилил обстрелы как позиций украинских военных, так и прифронтовых населенных пунктов. На южном направлении зафиксировано 13 боевых столкновений. Больше всего атак враг совершил вблизи Гуляйполя, где пытается прорвать оборону, однако без успеха. Еще четыре попытки штурмов состоялись возле Каменского и Степного на Ореховском направлении.

"Ситуация у нас довольно непростая, и она имеет определенные тенденции к обострению. Противник несколько увеличил количество и ударов дронами-камикадзе, и артиллерийских обстрелов", — отметил спикер.

Также российские войска безрезультатно пытались атаковать украинские позиции возле Антоновских мостов на Херсонщине. Там, по словам Волошина, оккупанты снова применили мотоциклы во время штурма, но понесли потери и отступили.

Напомним, мы сообщали, что Украина готовится к осенним вызовам на фронте. Также мы писали, что россияне пытаются наступать возле Боровой.