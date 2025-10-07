Відео
Головна Одеса Ситуація загострюється — росіяни активізувалися на півдні

Ситуація загострюється — росіяни активізувалися на півдні

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 16:29
ЗСУ стримують атаки на півдні — ворог посилив обстріли
Українські військові стріляють по цілям. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На півдні України ситуація загострюється. Російські війська збільшили кількість атак дронами-камікадзе, артилерійських обстрілів і спроб штурмів на різних напрямках. Попри це, Сили оборони стримують ворога та не дають йому просунутися вперед.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Читайте також:

Ситуація на півдні

За словами Владислава Волошина, у зоні відповідальності командування, яка охоплює Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Херсонську області, спостерігається зростання активності російських військ. Протягом минулої доби противник посилив обстріли як позицій українських військових, так і прифронтових населених пунктів. На південному напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог здійснив поблизу Гуляйполя, де намагається прорвати оборону, однак без успіху. Ще чотири спроби штурмів відбулися біля Кам’янського та Степового на Оріхівському напрямку.

"Ситуація в нас доволі непроста, і вона має певні тенденції до загострення. Противник дещо збільшив кількість і ударів дронами-камікадзе, і артилерійських обстрілів", — зауважив речник.

Також російські війська безрезультатно намагалися атакувати українські позиції біля Антонівських мостів на Херсонщині. Там, за словами Волошина, окупанти знову застосували мотоцикли під час штурму, але зазнали втрат і відступили.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна готується до осінніх викликів на фронті. Також ми писали, що росіяни намагаються наступати біля Борової.

Одеса Одеська область Новини Одеси війна фронт ситуація на фронті
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
