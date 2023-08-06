Россия увеличила количество кораблей в Черном море

Запуск крылатой ракеты с моря. Фото: росСМИ

После ночной комбинированной атаки на Украину россияне увеличили количество кораблей в Черном море. В настоящее время на боевом дежурстве присутствует подводный ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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По сообщению военных, море не штормит, поэтому россияне могут не держать корабли в бухтах временно оккупированного Крыма, а подводить их на максимально близкое расстояние к территории Украины. Поэтому на сегодня в Черном море несут боевое дежурство 9 вражеских кораблей, среди которых один подводный носитель "Калибров". Их суммарный залп составляет 8 ракет.

Сколько кораблей в других морях

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Атака на российские корабли

Атака на российский десантный корабль "Оленегорский горняк" впервые поставила под угрозу экспорт нефтепродуктов РФ. Сейчас именно нефть — главный источник финансирования войны против Украины.

Российские СМИ сообщают, что в 30 милях от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах.

Напомним, Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов на Черном и Азовском морях. Это означает, что любые суда и корабли в этих портах являются легитимной целью для удара.