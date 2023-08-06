Россия увеличила количество кораблей в Черном море

Ситуация остается напряженной: сколько кораблей на дежурстве в Черном море
После ночной комбинированной атаки на Украину россияне увеличили количество кораблей в Черном море. В настоящее время на боевом дежурстве присутствует подводный ракетоноситель.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
По сообщению военных, море не штормит, поэтому россияне могут не держать корабли в бухтах временно оккупированного Крыма, а подводить их на максимально близкое расстояние к территории Украины. Поэтому на сегодня в Черном море несут боевое дежурство 9 вражеских кораблей, среди которых один подводный носитель "Калибров". Их суммарный залп составляет 8 ракет.
Сколько кораблей в других морях
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Атака на российские корабли
Атака на российский десантный корабль "Оленегорский горняк" впервые поставила под угрозу экспорт нефтепродуктов РФ. Сейчас именно нефть — главный источник финансирования войны против Украины.
Российские СМИ сообщают, что в 30 милях от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах.
Напомним, Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов на Черном и Азовском морях. Это означает, что любые суда и корабли в этих портах являются легитимной целью для удара.