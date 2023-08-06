Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі

Запуск крилатої ракети з моря. Фото: росЗМІ

Після нічної комбінованої атаки на Україну росіяни збільшили кількість кораблів у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні присутній підводний ракетоносій.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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За повідомленням військових, наразі море не штормить, тож росіяни можуть не тримати кораблі у бухтах тимчасово окупованого Криму, а підводити їх на максимально близьку відстань до території України. Тож станом на зараз у Чорному морі несуть бойове чергування 9 ворожих кораблів, серед яких один підводний носій "Калібрів". Їхній сумарний залп становить 8 ракет.

Скільки кораблів в інших морях

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Атака на російські кораблі

Атака на російський десантний корабель "Оленегірський гірняк" вперше поставила під загрозу експорт нафтопродуктів РФ. Наразі саме нафта — головне джерело фінансування війни проти України.

Російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи.

Нагадаємо, Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів на Чорному та Азовському морях. Це означає, що будь-які кораблі та судна в цих портах є легітимною ціллю для удару.