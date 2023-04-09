Скандал в Одессе: пьяный диджей разрушил экспонат
После фестиваля современного искусства "Рядом" в театральном пространстве ТЭО, киевскому художнику повредили экспонат. Виновник — пьяный диджей.
Об этом сообщил киевский художник Дмитрий Толкачев.
По его словам, когда он должен был забрать свою работу "Grainbomb" из одесского пространства ТЭО, он увидел, что работа разрушена. Отдельно лежала основа из скульптурного пластилина, отдельно — колоски. Очевидно, что зерновой слой целенаправленно сдирали, ведь снять его было не так просто — объект был покрыт несколькими слоями лака.
"На диване, рядом с остатками произведения, лежал пьяный Алексей Волусунов — диджей, выступавший в последний день фестиваля. Алексей признался, что работу разрушил он. На вопрос — "зачем?" он не ответил ничего внятного. Как Алексей попал в выставочный пространства ТЭО после закрытия помещения также остается загадкой", — написал художник.
Дмитрий говорит, что сначала решил не выносить эту ситуацию на всеобщее обсуждение. Ожидал, что Алексей извинится и возместит стоимость работы — $1500. Однако ни прощения, ни адекватного возмещения не произошло.
Цена вопроса
Дмитрий оценил этот объект в $1500. Алексей же предложил ему $100, потому что работа изготовлена из пластилина и колосков пшеницы. По его словам, такое произведение не может стоить больше. Аналогичный ответ художник получил и от владелицы пространства ТЭО, которая, узнав о разрушениях, предложила сходить на рынок и купить пшеницу, чтобы создать новую работу.
"Оказалось, что даже те, кто работает в украинской культурной среде, не ценят творческую работу других, и имеют очень узкий, утилитарный взгляд на вопросы оценки искусства. Такие люди определяют цену произведения по стоимости материалов, что нивелирует ценность работы", — подчеркнул художник.
Подытоживая, Дмитрий обратил внимание на то, что пока люди не будут нести ответственность за свои поступки, в Украине не будет достойного арт-рынка, где художники будут чувствовать себя защищены.