Скандал в Одессе: пьяный диджей разрушил экспонат

Разрушена скульптура. Фото: Дмитрий Толкачев

После фестиваля современного искусства "Рядом" в театральном пространстве ТЭО, киевскому художнику повредили экспонат. Виновник — пьяный диджей.

Об этом сообщил киевский художник Дмитрий Толкачев.

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По его словам, когда он должен был забрать свою работу "Grainbomb" из одесского пространства ТЭО, он увидел, что работа разрушена. Отдельно лежала основа из скульптурного пластилина, отдельно — колоски. Очевидно, что зерновой слой целенаправленно сдирали, ведь снять его было не так просто — объект был покрыт несколькими слоями лака.

"На диване, рядом с остатками произведения, лежал пьяный Алексей Волусунов — диджей, выступавший в последний день фестиваля. Алексей признался, что работу разрушил он. На вопрос — "зачем?" он не ответил ничего внятного. Как Алексей попал в выставочный пространства ТЭО после закрытия помещения также остается загадкой", — написал художник.

Дмитрий говорит, что сначала решил не выносить эту ситуацию на всеобщее обсуждение. Ожидал, что Алексей извинится и возместит стоимость работы — $1500. Однако ни прощения, ни адекватного возмещения не произошло.

Цена вопроса

Дмитрий оценил этот объект в $1500. Алексей же предложил ему $100, потому что работа изготовлена из пластилина и колосков пшеницы. По его словам, такое произведение не может стоить больше. Аналогичный ответ художник получил и от владелицы пространства ТЭО, которая, узнав о разрушениях, предложила сходить на рынок и купить пшеницу, чтобы создать новую работу.

"Оказалось, что даже те, кто работает в украинской культурной среде, не ценят творческую работу других, и имеют очень узкий, утилитарный взгляд на вопросы оценки искусства. Такие люди определяют цену произведения по стоимости материалов, что нивелирует ценность работы", — подчеркнул художник.

Подытоживая, Дмитрий обратил внимание на то, что пока люди не будут нести ответственность за свои поступки, в Украине не будет достойного арт-рынка, где художники будут чувствовать себя защищены.