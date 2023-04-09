Скандал в Одесі: п’яний діджей зруйнував експонат

Зруйнована скульптура. Фото: Дмитро Толкачов

Після фестивалю сучасного мистецтва "Поруч" у театральному просторі ТЕО, київському художнику пошкодили експонат. Винуватець — п’яний діджей.

Про це повідомив київський художник Дмитро Толкачов.

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За його словами, коли він мав забрати свою роботу "Grainbomb" з одеського простору ТЕО, то побачив, що робота зруйнована. Окремо лежала основа зі скульптурного пластиліну, окремо — колоски. Вочевидь, зерновий шар цілеспрямовано здирали, адже зняти його було не так просто — об’єкт був покритий кількома шарами лаку.

"На дивані, поруч із рештками твору, лежав п’яний Олексій Волусунів — діджей, що виступав в останній день фестивалю. Олексій зізнався, що роботу зруйнував він. На запитання "навіщо?" він не відповів нічого притомного. Як Олексій потрапив до виставкового простору ТЕО після закриття приміщення також залишається загадкою",— написав художник.

Дмитро каже, що спочатку вирішив не виносити цю ситуацію назагал. Очікував, що Олексій перепросить та відшкодує вартість роботи — $1500. Проте ні вибачень, ні адекватного відшкодування не відбулося.

Ціна питання

Дмитро оцінив цей об’єкт у $1500. Натомість Олексій запропонував йому $100, бо робота виготовлена із пластиліну та колосків пшениці. За його словами, такий витвір не може коштувати більше. Схожу відповідь художник отримав і від власниці простору ТЕО, яка, дізнавшись про руйнування, запропонувала сходити на ринок й купити пшениці, щоб зробити нову роботу.

"Виявилося, що навіть ті, хто працює в українському культурному середовищі, не цінують творчу роботу інших, й мають дуже вузький, утилітарний погляд на питання оцінки мистецтва. Такі люди визначають ціну твору за вартістю матеріалів, що нівелює цінність роботи", — наголосив художник.

Підсумовуючи, Дмитро звернув увагу на те, що допоки люди не будуть нести відповідальність за свої вчинки, в Україні не буде гідного артринку, де художники почуватимуться захищено.