Одесская полицейская попала в языковой скандал

Полицейская, попавшая в языковой скандал. Фото: скриншот

Одесская полицейская жестко отреагировала на вопросы подписчиков, почему она не ведет страницу в Instagram на украинском. Девушка записала видео, которое многие пользователи восприняли как оскорбительное.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что сказала полицейская

По словам девушки, вопрос "почему не на государственном языке" задают только те, кто уехал из Украины во время войны.

"Одеть вышиванку, ходить по каким-то там странам, Норвегии или не важно какой, писать украинцам, которые сидят дома, в Украине, во время войны, когда е...т ракеты, работают в военных, в полицейских службах, помогают, донатят, писать этим людям: "чому не державною?" — возмущается она.

По мнению полицейской, таких людей не следует пускать обратно в Украину. Кроме того, девушка сказала, что военный, который был на "нуле", на вопрос "Почему не на государственном?" может и ударить.

Реакция активистов

Активист Демьян Ганул уже заявил, что девушку нужно уволить из полиции.

"Интересно, будет ли реакция от руководства полиции Одесской области? Вас устраивает такое поведение подчиненных? Вы терпите хамское поведение в публичном пространстве и нарушение языкового закона?" — написал он.

Напомним, в сети разгорелся скандал из-за выступления известного комика.

Также в Одессе полицейские сделали замечания военным, слушавшим русскую музыку.